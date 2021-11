Imprese: Montani (Bper), soddisfatti dei risulti, solida base per piano al 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei inoltre sottolineare - prosegue l'ad - gli importanti obiettivi raggiunti in ambito Esg: dall'adesione ai Principles for Responsible Banking dell''UNEP FI', alla creazione di un Comitato Sostenibilità endoconsiliare, all'inserimento di Bper Banca nell'indice MIB ESG di Borsa Italiana. Tutto ciò conferma il rilievo strategico che il nostro Gruppo attribuisce alle tematiche di sostenibilità, la cui gestione si traduce in impegni coerenti e concreti sia a livello di governance, sia nell’attività quotidiana di tutte le funzioni aziendali". Per Montani "i risultati conseguiti in termini di redditività, qualità del credito e patrimonializzazione, nonché i passi compiuti sulle tematiche ESG, unitamente al posizionamento competitivo che abbiamo raggiunto, costituiscono una solida base su cui poggerà il nuovo Piano Industriale 2022-2024. Esso - conclude - definirà le direttrici strategiche che guideranno una nuova fase di crescita del Gruppo Bper, in uno scenario competitivo sempre più caratterizzato dall’accelerazione dei processi digitali e tecnologici”. (Com)