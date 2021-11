Perù: Castillo celebra relazioni con Cina, primo partner commerciale del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Castillo ha evidenziato il "protagonismo" della Cina nella lotta mondiale contro la pandemia da Covid-19, "i valori di solidarietà e cooperazione" con cui ha esercitato il ruolo, oltre al fatto di essere uno dei principali produttori di vaccini al mondo. Pechino "si è unita ai nostri sforzi per combattere il nuovo coronavirus", ha proseguito il presidente del Paese che conta oltre 200mila morti e 2 milioni di casi di contagio. In Perù si è effettuata parte dei test del vaccino Sinopharm, oggi il prodotto più utilizzato nel Paese andino, assieme a quelli sviluppati da Pfizer e AstraZeneca. Nei primi sei mesi dell'anno, le parti hanno scambiato merci per un valore di 14,5 miliardi di dollari, in crescita del 75 per cento sullo stesso periodo del 2020. (Brb)