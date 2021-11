Imprese: Di Maio, la locomotiva dell’Italia dovrebbe essere il Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La locomotiva d’Italia dovrebbe essere il Mediterraneo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo al Casa Corriere Festival in corso a Napoli. Il ministro degli Esteri ha ricordato che le crisi regionali sono state accelerate anche dal Covid “e non ci permettono di godere appieno delle opportunità”. Di Maio ha ricordato che prima del 2011, l’Italia aveva con la Libia un interscambio di 16 miliardi di euro. Il ministro ha ricordato come domani sarà in Algeria al fianco del presidente Mattarella “per importanti incontri che ci permetteranno di rafforzare i rapporti con uno dei partner stabili del Mediterraneo e del Nord Africa”.(Res)