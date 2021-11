Regno Unito: fonti stampa, vacanze premier Johnson a Marbella dichiarata correttamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vacanza del primo ministro britannico Boris Johnson a Marbella, in Spagna, su cui si è discusso nelle ultime settimane perché il capo del governo aveva accettato ospitalità dall'amico ed ex ministro, Zac Goldsmith, è stata dichiarata correttamente. Come riporta il quotidiano "The Guardian", Johnson è stato "messo sotto esame" dopo aver ammesso di aver ricevuto una vacanza gratuita in una lussuosa villa spagnola legata a Goldsmith, l'ex parlamentare a cui ha dato un ruolo in Parlamento e un lavoro. Secondo quanto emerso dall'indagine dell'accaduto, il primo ministro ha soddisfatto i requisiti di trasparenza, dichiarando questo accordo con Goldsmith trattandosi di ospitalità fornita da un altro membro del Parlamento. Il portavoce di Johnson ha detto tuttavia che il premier ha respinto la richiesta di rivelare a quanto ammontasse il valore della vacanza a Marbella. (Rel)