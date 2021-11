Omofobia: Zan (Pd), manifesti sessisti inaccettabili, bene Italia Viva abbia cambiato idea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un fatto assolutamente positivo, "perché non è accettabile che si mettano in scena dei manifesti sessisti, omofobi, razzisti. Dunque, è stata una scelta importante". Lo ha detto il deputato del Partito Democratico Alessandro Zan, al Teatro Elfo Puccini di Milano per l'evento "Non ci fermiamo - per i diritti contro l'odio", commentando con i giornalisti l'emendamento a ddl trasporti sulla pubblicità sulle strade che la destra ha definito un Ddl Zan mascherato. "Trovo curioso che sia stato presentato anche da una forza politica come Italia Viva che chiedeva di togliere l'identità di genere. Allora mi chiedo perché l'identità di genere lì sì e nel Ddl Zan no", ha sottolineato l'esponente dem aggiungendo che "mi fa piacere che abbiano cambiato idea e penso che il fatto di averlo inserito in questo decreto sancisce in modo inequivocabile, e spero per sempre, il fatto che l'identità di genere non è una parola inventata ma un termine giuridico, consolidato in tutto il nostro ordinamento e che deve essere sempre usata per contrastare ogni discriminazione". (Rem)