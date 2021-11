Singapore: Covid, il ministro della Sanità annuncia premio di 4 mila dollari per personale medico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 100 mila operatori sanitari di Singapore riceveranno un premio di 4 mila dollari per "il lavoro inestimabile" svolto durante la pandemia. Lo rende noto il ministro della Sanità, Ong Ye Kung, annunciando ulteriori sovvenzioni alle cliniche del Paese per un valore di 10 mila dollari. "Un premio in denaro non riflette appieno il contributo degli operatori sanitari", ha detto il ministro, sottolineando tuttavia che l'iniziativa è "un atto dovuto". Nella giornata di oggi, 5 novembre, le autorità sanitarie di Singapore hanno segnalato 1.767 nuovi casi di Covid-19, che portano a 212.745 il numero complessivo dei contagi rilevati dall'inizio della pandemia. Nonostante i dati sembrino suggerire un decremento della curva epidemica, sostenuta ieri da 3 mila nuovi contagi, le autorità invitano a mantenere alto il livello di allerta, dal momento che il decremento potrebbe dipendere esclusivamente dal "minor numero di tamponi effettuati". Attualmente Singapore ha completato l'intero ciclo vaccinale per l'85 per cento della popolazione e continua a monitorare 5 principali focolai epidemici, rende noto il ministero. (Cip)