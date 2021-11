Imprese: Di Maio, serve responsabilità nazionale su attrazione investimenti esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve responsabilità nazionale rispetto all’attrazione degli investimenti “che va al di là dall’orientamento politico”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo al Casa Corriere Festival in corso a Napoli. “Attrarre investimenti esteri significa creare opportunità per le aziende italiane sul territorio, per l’indotto e per il territorio stesso”, ha dichiarato Di Maio.(Res)