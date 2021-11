Roma: assessore Sanità Lazio, solidarietà ad anziano sfrattato, Asl garantisca supporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vicenda che ha visto protagonista l'anziano Ennio Di Lalla, 'sfrattato' dalla sua abitazione mentre era in ospedale, ha dell'incredibile. Ho chiesto al direttore generale della Asl Roma 2 di attivarsi per garantire un'attività di supporto psicologico ed eventualmente anche assistenziale". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "E' assurdo che un anziano non possa lasciare la sua abitazione per fare accertamenti clinici con il rischio che questa venga occupata - aggiunge l'assessore -. Spero che la responsabile di quanto accaduto venga perseguita".(Com)