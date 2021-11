Francia: Eliseo, Macron parlerà alla nazione il 9 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron terrà un discorso alla nazione il 9 novembre alle 20:00. Lo ha reso noto i l'Eliseo. Secondo quanto dichiarato in precedenza dal portavoce del governo, Gabriel Attal, il presidente francese "prossimamente" terrà un discorso alla nazione, durante il quale farà il punto sulla crisi del coronavirus, ma anche sulla "ripresa economica", sulle riforme e "sull'insieme dei temi che attraversano" la Francia. Attal ha ricordato che in occasione del suo ultimo discorso, tenuto il 12 luglio, Macron si era impegnato per un nuovo intervento. (Frp)