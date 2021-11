Ama: Angelo Piazza è il nuovo amministratore unico pro tempore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea straordinaria di Ama, che si è svolta oggi pomeriggio nella sede dell'azienda, ha nominato l'avvocato Angelo Piazza amministratore unico pro tempore della municipalizzata capitolina dei rifiuti, dopo avere preso atto delle dimissioni di Stefano Zaghis. Lo comunica in una nota il Campidoglio. La candidatura di Angelo Piazza è stata avanzata dal socio unico Roma Capitale, rappresentato dal sindaco con delega alle Società partecipate, Roberto Gualtieri. Angelo Piazza, 66 anni, è professore universitario e avvocato patrocinante in Cassazione, con specializzazione in diritto civile, commerciale, societario e in materia di appalti pubblici, concessioni e servizi pubblici locali. Attualmente, tra gli altri, ricopre gli incarichi di membro del Consiglio di amministrazione di Italia Trasporto Aereo Spa e dell'organismo di Vigilanza della società Leonardo Spa ed è componente arbitro della Camera arbitrale presso Anac. È stato ministro della Funzione Pubblica, magistrato ordinario e amministrativo, nonché Avvocato dello Stato e docente presso la Scuola superiore della Pubblica amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.(Rer)