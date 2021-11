Usa: Biden, assicurate milioni di pillole anti-Covid Pfizer presto in uso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si sono assicurati milioni di dosi della nuova pillola sviluppata dalla casa farmaceutica Pfizer per curare le persone contagiate dal coronavirus e che potrebbe presto ricevere l'autorizzazione all'uso da parte dell'Autorità del farmaco e dell'alimentazione (Fda). Lo ha annunciato oggi il presidente Joe Biden, senza tuttavia dare ulteriori precisazioni sul numero delle pillole assicurate. "La scorsa notte abbiamo ricevuto notizie promettenti su un'altra potenziale cura contro il Covid, una pillola sviluppata da Pfizer che potrebbe notevolmente ridurre il rischio di ricovero in ospedale o di morte se assunta poco dopo il contagio. Previa autorizzazione dall'Fda, potremmo presto avere pillole in grado di curare chi si infetta. Ci siamo già assicurati milioni di dosi e la terapia sarà un altro strumento a nostra disposizione per proteggere la gente dai peggiori effetti del Covid-19", ha detto Biden. (segue) (Nys)