Ama: Piazza (Au), incarico di prestigio e responsabilità, subito a lavoro per affrontare sfide

- "Ringrazio Roma Capitale per avere proposto la mia nomina e l'Assemblea di Ama per averla approvata, affidandomi un incarico di prestigio, grande impegno e responsabilità". Lo dichiara in una nota il neo amministratore unico di Ama, Angelo Piazza. "Mi metterò subito al lavoro per dotare l'azienda della governance necessaria per affrontare con successo le importanti sfide che la attendono - aggiunge -. Nell'immediato la già avviata pulizia straordinaria della città e allo stesso tempo le trasformazioni indispensabili per cogliere tutte le opportunità offerte dalla transizione ecologica. La più grande monoutility italiana dei rifiuti deve disporre di tutte le infrastrutture industriali idonee a farla diventare un player di alto livello nel panorama nazionale del settore, valorizzando il grande capitale umano di cui dispone". (Rer)