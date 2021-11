Recovery: Di Maio, su transizione ecologica dovremo fare grande lavoro attrazione investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla transizione ecologica l’Unione europea ha stanziato 1.000 miliardi di euro ma ne servono 3.000, “quindi dovremo fare un grande lavoro di attrazione degli investimenti”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo oggi alla prima giornata di “Casa Corriere” in corso a Napoli. Secondo il ministro serve una “responsabilità di pubblico e privato insieme nel creare il giusto storytelling”, per fare in modo che i giovani talenti non vadano all’estero. “Noi scontiamo anche un problema in alcuni casi di qualità della classe dirigente, anche dal fatto che le risorse migliori sono andate all’estero e molto spesso sono cittadini del sud. Ben vengano le iniziative in partnership pubblico privato che cercano di lasciare quelle competenze qui e di formarne di nuove”, ha dichiarato Di Maio. “Questo è un processo che richiederà tanta costanza ma abbiamo due grandi direttrici: la transizione ecologica e la transizione digitale”, ha dichiarato il responsabile della Farnesina, sottolineando che “sono i due grandi motori” della crescita economica. “Dobbiamo ricostruire il sogno (dei nostri giovani) qui e colmare 30 anni di divario e il Pnrr è un ottimo acceleratore perché attrarrà molti fondi che non sono nel Pnrr”, ha dichiarato Di Maio. “Vi è un grande momento di fiducia nei confronti dell’Italia”, ha sottolineato il ministro degli Esteri, “perché si stanno muovendo risorse e ne arriveranno altre non previste”.(Res)