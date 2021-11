Recovery: Di Maio, opportunità per mettere ordine tra Stato e regioni su autonomia fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) può essere una “grande opportunità” per mettere ordine tra lo Stato centrale e le Regioni in materia di autonomia fiscale. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo al Casa Corriere Festival in corso a Napoli. Di Maio ha ricordato che il Titolo V della Costituzione “non hai mai dato autonomia fiscale alle regioni”, e per questo motivo “un governatore non ha la leva fiscale per attrare niente” in materia di investimenti. Si tratta quindi di un “grande tema” per l’Italia che ha un “forte Stato centrale e forti governi locali”, ha concluso il titolare della Farnesina. (Res)