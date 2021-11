Agroalimentare: assessore Lazio, bene stop speculazioni su cibi italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Importantissima l'approvazione del decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue del Parlamento e del Consiglio sullo stop alle pratiche sleali che hanno danneggiato non solo i nostri agricoltori ma anche i consumatori. Un plauso al lavoro del Governo e a Paolo De Castro, relatore a Bruxelles e raccordo dei diversi mondi coinvolti". Lo dichiara in una nota l'assessora agricoltura, foreste promozione della filiera e della cultura del cibo, pari opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati. "E' un riconoscimento importante al lavoro fatto dalla deputata Susanna Cenni, vice presidente della commissione Agricoltura e responsabile Pd per le Politiche agricole, prima firmataria di una proposta di legge, approvata a larghissima maggioranza nel 2019 dalla Camera, poi trasmessa al Senato, che interviene su aste, abuso del sottocosto e promozione di filiere etiche e trasparenti, che speriamo possa proseguire il suo iter in Senato a promozione delle imprese che puntano sul valore del lavoro etico e trasparente - aggiunge l'assessore -. Da oggi comunque i nostri agricoltori e allevatori, colpito fortemente dagli effetti della pandemia, hanno uno strumento di tutela dalla politica del giusto prezzo e della salvaguardia dei prodotti di qualità", conclude Onorati.(Com)