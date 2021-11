Omofobia: Zan (Pd), troviamo strada comune per nuova legge entro fine legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento deve tornare in sintonia con il Paese reale, cerchiamo di trovare una strada comune che non stravolga i principi fondamentali, ma che finalmente possa portare una legge contro i crimini di odio entro questa legislatura. Lo ha detto il deputato del Partito democratico Alessandro Zan, al Teatro Elfo Puccini di Milano per l'evento "Non ci fermiamo - per i diritti contro l'odio". "È stata una brutta battuta di arresto - ha proseguito - un episodio vergognoso che dietro al voto segreto si siano nascosti dei senatori che hanno votato la tagliola, ma mi avvalgo dell'ottimismo della volontà". Zan ha poi sottolineato che ci sono dei movimenti, associazioni, in una società civile che sono in grado "di organizzare delle forme di partecipazione e di protesta, di iniziativa popolare che possono sollecitare il parlamento a fare presto, perché mentre i senatori applaudono, non per aver approvato una legge contro i crimini di odio, ma per averla affossata, le persone vengono continuamente discriminate e fatte oggetto di violenza". "Questa tagliola ha sancito che la maggioranza del senato ha di fatto stoppato una legge di civiltà - ha ricordato - ma è chiaro che chi fa politica non deve mai arrendersi. E siccome la legislatura proseguirà credo fino al 2023, dobbiamo utilizzare fino all'ultimo minuto utile, anche se la via è in salita, la strada è molto stretta, ma ci dobbiamo provare in tutti i modi, per cercare di dare una risposta ai tanti giovani, alle tante persone, al paese reale, alle piazze, che sono lontanissime da quell'applauso vergognoso e da quelle urla da stadio che hanno fatto il giro del mondo e che ci hanno fatto vergognare". (Rem)