I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: Corte costituzionale riduce stato di emergenza a 30 giorni - La Corte costituzionale dell’Ecuador ha ridotto a 30 giorni lo stato di emergenza di due mesi decretato dal presidente Guillermo Lasso per fare fronte all’ondata di violenza e delinquenza registrata nel Paese. Secondo quanto riferisce il quotidiano “El Comercio” per l’alta corte l’esecutivo non ha giustificato le ragioni della durata del provvedimento, la cui estensione deve essere motivata. La Corte costituzionale ha anche decretato che l’invio di forze armate venga limitato a nove province e che queste svolgano incarichi esclusivamente “complementari” a quelli della polizia nazionale. La Corte ha anche chiesto alla Defensoria del Pueblo, agenzia governativa preposta alla difesa dei diritti umani, di monitorare l’operato delle forze armate durante lo stato di emergenza. (segue) (Res)