I fatti del giorno - America Latina (3)

- Ecuador: presidente Lasso auspica coinvolgimento Usa e Ue in piano sicurezza regionale - In missione ufficiale in Spagna, il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha auspicato il coinvolgimento di Stati Uniti ed Unione Europea in un piano regionale contro il traffico degli stupefacenti, allarme "nuovo" per il Paese. "Quattordici anni fa l'Ecuador era riconosciuto come un Paese di transito di sostanze dirette a Stati Uniti ed Europa. Ma negli ultimi anni, questo traffico è aumentato e ha causato un problema nuovo, che è il consumo di droghe", ha detto Lasso durante un convegno organizzato dalla testata "Abc". L'Ecuador "non può affrontare da solo" una questione che presenta un "problema di sicurezza pubblica e uno di salute pubblica". "Il problema di sicurezza richiede l'appoggio della regione, di Paesi come Colombia, Perù, Stati Uniti e anche dell'Unione Europea", ha sottolineato il presidente sottolineando il fatto che "senza appoggio internazionale un piano così non può procedere". (segue) (Res)