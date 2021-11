I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: presidente Duque, nel 2021 prevista crescita superiore all'8,5 per cento - Il governo della Colombia stima una crescita superiore all’8,5 per cento nel 2021. Lo ha detto il presidente Ivan Duque nel corso della sua visita ufficiale a Dubai. “Nella pandemia la Colombia ha mostrato la sua resilienza, che si evidenzia con la riattivazione economica. Le cifre analizzate nel governo ci mostrano che la crescita del Paese nel 2021 sarà superiore all’8,5 per cento, la più alta di questo secolo”, ha detto Duque parlando in un chinotto con gli investitori. (Res)