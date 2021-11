Migranti: Lituania, costruite le prime sezioni del muro al confine con la Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lituania ha costruito i primi tratti del muro in acciaio al confine con la Bielorussia per proteggere la frontiera dall’accesso di migranti irregolari provenienti dalla Bielorussia. La scorsa settimana la Lituania ha iniziato a montare i primi tratti della recinzione in acciaio alta 3,4 metri, sormontata da 0,6 metri di filo spinato. "Probabilmente è impossibile costruire una barriera totalmente invalicabile, quindi penso che anche questa possa essere superata. Ma ci vorrebbe molto tempo ed eventualmente saremmo in grado di reagire", ha affermato Virgilijus Raugale, direttore della guardia di frontiera nel sud della Lituania. Vilnius ha stanziato 152 milioni di euro per costruire 500 chilometri del muro entro settembre del prossimo anno. Il muro è integrato da un mucchio di filo spinato arrotolato alto 3 metri accanto ad esso e da apparecchiature di videosorveglianza. Più di 4 mila migranti sono entrati in Lituania dalla Bielorussia quest'anno prima del mese di agosto, quando il Paese ha deciso di rimpatriare quasi tutti i migranti in entrata in Bielorussia. (Sts)