Trasporti: Bellanova, logistica fondamentale per Pnrr, sostenere evoluzione filiera

- La mobilità sostenibile, la logistica, la garanzia delle connessioni territoriali, costituiscono uno degli "snodi essenziali su cui si misurerà la qualità e la capacità di attuare il Pnrr, oltre che la nostra forza nella competizione globale". Lo ha detto la viceministra alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibili Teresa Bellanova intervenendo alla tavola rotonda "Stato dell'arte a sei anni dalla riforma del settore autotrasporto, evoluzione della filiera promossa da Unione parmense industriali e Fai Emilia. Appuntamenti come quello odierno sono "importanti", ha proseguito Bellanova, perché "testimoniano il lavoro in atto da parte dell'intero settore", confermano "la disponibilità e l'interesse ad investire in formazione, digitalizzazione e sostenibilità da parte delle aziende", alimentano "il confronto con il decisore istituzionale" anche sulle "soluzioni da mettere per proseguire sulla strada delle riforme e del sostegno alla competitività di un settore strategico per il nostro Paese, ma caratterizzato da fragilità" che "determinano la capacità di reagire in modo ottimale a crisi di questa portata". La viceministra ha detto poi di condividere "le premesse di questo appuntamento sulla necessità di un'analisi sul processo di radicale trasformazione determinato dalla riforma dell'autotrasporto merci con le norme contenute nella legge di Bilancio 2016 per comprendere come favorire e sostenere ulteriormente l'evoluzione della filiera. Non a caso in questi mesi è stata costante l'interlocuzione con le singole sigle per ascoltare proposte, individuare le principali criticità e delineare un metodo di lavoro condiviso in grado di fornire risposte e soluzioni - ha sottolineato Bellanova - e proprio per mettere meglio a fuoco anche alcuni temi di questa giornata ho convocato il tavolo autotrasporto per il 17 prossimo". (segue) (Rin)