Trasporti: Bellanova, logistica fondamentale per Pnrr, sostenere evoluzione filiera (2)

- Quanto alle risorse per il settore, ha proseguito Bellanova, "oltre ai 250 milioni previsti nel Pnrr per la digitalizzazione della logistica e ai massici investimenti su sostenibilità, interoperabilità, cura del ferro, portualità, abbiamo confermato il 'Fondo per gli interventi in favore del settore dell'autotrasporto' per 240 milioni in tre anni, reso disponibili ulteriori 50 milioni per il rinnovo del parco rotabile e 50 per il periodo 2020-2026 destinati al rinnovo del parco macchine con alimentazione alternativa". Per fare fronte inoltre alla "carenza di autisti, anche oggi evidenziata - ha chiarito - grazie a un emendamento al dl Trasporti si consente ai percettori del Reddito di cittadinanza o di altri ammortizzatori sociali di ottenere un bonus per conseguire le patenti da autotrasportatore, misura finanziata con un milione di euro". Nel frattempo, ha proseguito la viceministra, "continuiamo a lavorare con le diverse associazioni dell'autotrasporto perché nei prossimi anni si incentivi in modo strutturale la presenza di figure professionali come autisti e addetti alla logistica, che sono ad oggi tra le figure più richieste. E per ottimizzare misure che si sono dimostrate utilissime come Ferrobonus e Marebonus perché vadano a regime, divengano strutturali e, compatibilmente con le regole sugli aiuti di Stato, vengano incrementate per sostenere lo shift modale", ha concluso. (Rin)