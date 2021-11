Sudan: Bachelet (Onu), colpo di Stato tradisce conquiste della rivoluzione del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colpo di Stato militare in Sudan dello scorso 25 ottobre è "profondamente inquietante" e tradisce le conquiste raggiunte dalla rivoluzione "coraggiosa e stimolante" del 2019, oltre a contravvenire sia al diritto internazionale sia al Documento costituzionale del Paese e ad altri documenti fondamentali della transizione sudanese. È quanto dichiarato oggi dall'Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, intervenendo alla 32ma sessione speciale del Consiglio per i diritti umani sul Sudan. "Gli eventi successivi al golpe hanno ricordato una pagina oscura della storia del Paese, quando la libertà di espressione è stata soffocata e i diritti umani sono stati completamente repressi. Numerose persone – inclusi ministri del governo, membri di partiti politici, avvocati, attivisti della società civile, giornalisti, difensori dei diritti umani e leader delle proteste – sono state arrestate e detenute. A seguito della sua detenzione, il presidente del Consiglio è stato posto agli arresti domiciliari, mentre ieri la televisione di Stato ha annunciato il rilascio di quattro ministri", ha affermato Bachelet. (segue) (Res)