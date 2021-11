Sudan: Bachelet (Onu), colpo di Stato tradisce conquiste della rivoluzione del 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il luogo in cui si trova la maggior parte degli arrestati - ha tuttavia proseguito - rimane sconosciuto e inaccessibile, senza (che questi abbiano) accesso ad avvocati o ai loro parenti, con le sparizioni forzate che aggravano la gravità dei loro arresti arbitrari. Come il Consiglio di sicurezza ha chiesto la scorsa settimana e il segretario generale ha ribadito ieri, tutti coloro che sono stati arrestati e detenuti dopo il golpe militare dovrebbero essere immediatamente rilasciati. Ciò è essenziale anche per avviare il dialogo urgentemente necessario e un rapido ritorno al governo civile. Le massicce proteste di piazza dal 25 ottobre - ha proseguito l'Alta commissaria - sono state in diversi casi affrontate con un uso eccessivo della forza, compreso l'uso di munizioni vere, come documentato dall'Ufficio congiunto delle Nazioni Unite per i diritti umani in Sudan, in particolare a Khartum e Omdurman. Secondo fonti mediche, dal 25 ottobre almeno 13 civili sono stati uccisi dalle forze armate e di sicurezza e più di 300 feriti. Questo uso sproporzionato della forza da parte delle forze armate sudanesi, delle forze di supporto rapido e di altre forze di sicurezza, compresa la polizia militare e gli elementi di intelligence, deve cessare immediatamente. I responsabili di queste e altre violazioni dei diritti umani devono essere ritenuti pienamente responsabili delle loro azioni", si legge nella dichiarazione, in cui si denunciano anche segnalazioni "inquietanti" di violenza contro le donne e di arresti e detenzioni arbitrarie di giornalisti e attivisti, così come la chiusura di Internet a livello nazionale. (segue) (Res)