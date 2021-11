Sudan: Bachelet (Onu), colpo di Stato tradisce conquiste della rivoluzione del 2019 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendendo atto che a Khartum sono in corso colloqui tra la leadership militare e quella civile per il ripristino di un governo di transizione civile, Bachelet ha quindi esortato i leader militari del Sudan e i loro sostenitori a fare un passo indietro per consentire al Paese di riprendere il cammino di progresso verso le riforme istituzionali. "In particolare, negli ultimi due anni si sono registrati preziosi progressi verso l'istituzione di una Commissione nazionale per i diritti umani e delle principali commissioni indipendenti previste nel Documento costituzionale, anche in materia di giustizia, parità di genere, riforme legali e lotta alla corruzione. (...) Ciò suggerisce che i vertici militari hanno cercato di ribaltare gli impegni di giustizia di transizione, riforme istituzionali, anticorruzione e garanzia di non reiterazione degli abusi passati che sono stati enunciati nel Documento costituzionale", denuncia l'Alta commissaria, secondo cui l'azione dei militari ha anche danneggiato le prospettive per l'accordo di pace di Giuba firmato lo scorso anno e la situazione in Darfur. "Sebbene le autorità militari abbiano assicurato che l'accordo di pace di Giuba non sarà intaccato, almeno due dei principali firmatari dell'accordo si sono opposti al golpe militare e hanno minacciato di ritirarsi dall'accordo. È probabile che anche le parti non firmatarie saranno ulteriormente scoraggiate, ora, dall'adesione all'accordo", ha affermato Bachelet, secondo cui qualsiasi tensione tra questi attori armati rischia di esacerbare le tensioni sul terreno in Darfur. (Res)