Covid: nel Lazio Rt in rialzo a 1.29 con incidenza, rischio moderato ma ricoveri sotto controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio su 13.194 tamponi molecolari e 25.866 antigenici per un totale di 39.060 test, si registrano oggi 716 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 52 rispetto a ieri), con 296 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 7 decessi (più 1 rispetto a ieri) e 416 guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 474 (più 26 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 60 (più 3 rispetto a ieri). "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8 per cento. Il valore Rt in rialzo a 1.29 era atteso. Anche l'incidenza in rialzo a 63 per 100 mila abitanti. La soglia di rischio è moderato, mentre l'occupazione della rete ospedaliera è sotto controllo". Lo spiega l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "E' necessario, trascorsi i 180 giorni, procedere alla dose di richiamo per gli over 60. Per chi ha fatto il vaccino J&J si procede a prescindere dall'età trascorsi i 180 giorni senza aspettare la scadenza del green pass - ribadisce D'Amato -. Si può accedere anche senza prenotazione agli hub vaccinali".(Rer)