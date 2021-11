Ruanda-Grecia: visita ministro Esteri Dendias a Kigali, firmati memorandum di cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco Dendias, si trova in visita ufficiale in Ruanda, la prima nella storia da parte di un capo della diplomazia ellenica. Dendias ha deposto questa mattina una corona di fiori davanti al memoriale del genocidio dei tutsi a Kigali. "Le terribili atrocità del 1994 sono monumentali. Avverto un profondo rispetto per questi uomini coraggiosi che hanno scelto la difficile strada della riconciliazione e auguro al popolo del Ruanda forza e prosperità", ha dichiarato Dendias. Il ministro greco ha sottolineato che si tratta della prima visita nella regione, a testimonianza della volontà di Atene di rafforzare i rapporti con i Paesi africani e di aumentare la presenza nell'Africa sub-sahariana. (Gra)