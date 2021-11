Assegno unico: Ciriani-Rauti (Fd'I), grave e inaccettabile slittamento a marzo 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due esponenti di Fd'I aggiungono: "Insomma, si procede nella più totale incertezza e questo riguarda tanto il valore stesso dell'assegno, di cui non si conosce ancora l'entità, tanto gli effetti della sua introduzione. Infatti, il timore è che riconducendo tutte le altre misure di sostegno nell'assegno unico questo alla fine possa penalizzare alcune famiglie e in particolare quelle numerose. Per questa ragione rinnoviamo ai ministeri dell’Economia e delle Pari opportunità e della famiglia la richiesta di fare chiarezza sull'effettiva entrata a regime dell'assegno unico, e soprattutto degli stanziamenti previsti nella legge di Bilancio a sostegno delle famiglie, intervenendo aumentandoli laddove risultasse che non fosse adeguati. Per Fratelli d'Italia - concludono Ciriani e Rauti - le famiglie che hanno subito pesantemente il rovescio della crisi economica vanno aiutate e sostenute ed il tempo dei rinvii e delle promesse è finito". (Com)