Francia: Orange lancia società per gestire investimenti nella fibra ottica

- L'operatore telefonico francese Orange ha lanciato Orange Concessions, una controllata che include gli investimenti del gruppo nel settore della fibra ottica in fase di installazione in 34 territori rurali in Francia. Come riferisce il quotidiano "Les Echos", Orange Concessions era stata annunciata due anni in occasione della presentazione del piano "Engage 2025". La nuova controllata "sarà diretta da Jean-Germain Breton", si legge in un comunicato, dove il dirigente viene descritto come una figura dotata di una "solida esperienza manageriale". L'obiettivo sarà quello di gestire le 4,5 milioni di prese per fibra ottica nelle campagne francesi, che Orange si è aggiudicata durante le gare che hanno visto la partecipazione di altri operatori concorrenti.(Frp)