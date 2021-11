Viabilità: Anas, chiusura notturna del tunnel di Monza lungo statale 36

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas ha programmato l'esecuzione di attività propedeutiche per il collaudo tecnico-amministrativo della galleria di Monza, sulla statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" nella provincia di Monza Brianza. Per consentire gli interventi in sicurezza la statale verrà chiusa al traffico dal km 12,680 al km 10,320 in direzione Milano, a partire da lunedi 8 novembre dalle ore 22 alle ore 5. Per effetto della limitazione di chiusura della galleria di Monza in carreggiata sud, la circolazione veicolare in direzione Milano verrà deviata lungo la viabilità comunale con uscita obbligatoria al km 12,680 uscita "Monza centro" e rientro al km 10,320 dalla rampa di ingresso della statale. (Milano)