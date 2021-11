Commercio: Squeri (FI), fondamentale preservare Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e capogruppo di Forza Italia in Commissione Attività produttive, Luca Squeri, dichiara che "i dati Istat confermano che, con la riconquista degli spazi di lavoro in presenza e di libertà, la domanda interna cresce. Ora è fondamentale tenere sotto controllo la situazione epidemiologica anche per dare un ulteriore impulso al commercio nelle festività natalizie". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Grazie ai vaccini, al green pass e all'osservanza delle norme di condotta siamo riusciti a raggiungere quell'equilibrio tra ripresa della vita e contrasto al Covid che, come abbiamo sempre sostenuto, è indispensabile per la ripresa economica. Si tratta di proseguire su questa strada". (Com)