Usa-Cina: Casa Bianca esclude riapertura consolati dopo colloquio Xi-Biden

- Gli Stati Uniti e la Cina non stanno considerando la riapertura dei rispettivi consolati in previsione dell'imminente colloquio tra il presidente Usa, Joe Biden, e l'omologo cinese, Xi Jinping. Lo ha riferito oggi il portavoce del Consiglio di Sicurezza nazionale Usa, Dean Lieberman, il quale ha definito "imprecise" le notizie che preannunciavano una riapertura delle sedi diplomatiche. "In previsione dell'incontro, abbiamo discusso una serie di punti all'ordine del giorno e posso assicurarvi che la riapertura dei consolati non è stata parte di quella discussione", ha precisato il portavoce. (segue) (Nys)