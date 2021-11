Usa-Cina: Casa Bianca esclude riapertura consolati dopo colloquio Xi-Biden (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colloquio in formato virtuale è stato preannunciato lo scorso ottobre dopo l'incontro a Zurigo tra il consigliere alla Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, e il responsabile degli Esteri del comitato centrale del Partito comunista cinese, Yang Jiechi. Finora non è stata fissata una data, ma entrambe le parti insistono sul fatto che la conversazione dovrebbe aver luogo entro la fine dell'anno. Secondo la fonte di "Politico", interna all'amministrazione Biden, il colloquio "rientra nel quadro dei continui sforzi di Washington per gestire in maniera responsabile la competizione tra i due Paesi". Non sono tuttavia in vista passi in avanti su fronti caldi come le presunte violazioni dei diritti umani del Partito comunista cinese nello Xinjiang, le restrizioni all'autonomia di Hong Kong e il dossier Taiwan. La priorità degli Stati Uniti resta quella di ridurre il rischio di un confronto militare con la Cina. (Nys)