Francia: governo, 50 milioni di turisti per il 2021

- La Francia punta a 50 milioni di turisti per il 2021. Lo ha detto durante una conferenza stampa telefonica il sottosegretario francese al Turismo, Jean-Baptiste Lemoyne, durante una conferenza stampa telefonica. Nel 2019, prima dell'inizio della crisi del coronavirus, in Francia si erano registrati 90 milioni di turisti per ricavi pari a 63,5 miliardi di dollari. "Ritrovare i livelli precedenti alla crisi richiederà un po' di tempo", ha detto Lemoyne. Il governo vuole "mettere l'accento" sui settori dove la Francia ha posizioni più basse "nelle classifiche internazionali", ha spiegato il sottosegretario. Il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto ieri, 4 novembre, una cinquantina di rappresentanti di aziende del settore francesi e straniere nell'attesa del "piano di rilancio del turismo" che sarà presentato dal primo ministro Jean Castex a metà novembre. (Frp)