Bosnia: inviato Usa Escobar il 7 novembre avvia visita a Sarajevo e Banja Luka (2)

- Per quel giorno, sempre secondo le voci di stampa, sarebbero anche previsti incontri con i deputati delle due Camere della Bosnia Erzegovina. La visita di Escobar arriva in un momento caratterizzato dal blocco dei lavori istituzionali operato dai rappresentanti politici della Repubblica Srpska, entità serba del Paese. Il blocco è stato deciso a luglio dopo l'approvazione degli emendamenti al codice penale che vietano la negazione del genocidio di Srebrenica e la glorificazione dei criminali di guerra. L'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, ha anche annunciato il proprio ritiro dalle istituzioni statali per lo stesso motivo, e secondo quanto riferisce l'emittente "N1", al momento Escobar non prevede un incontro con Dodik. (Seb)