Romania: ministero Lavoro, visti a 100 mila lavoratori stranieri nel 2022

- Il ministero del Lavoro di Bucarest ha proposto, per il 2022, di concedere visti a 100 mila lavoratori stranieri nel mercato romeno il doppio rispetto all'anno in corso, per coprire la carenza di manodopera registrata in settori come la costruzione di edifici, strade, ristoranti, autotrasporti, alberghi e panetteria. Lo riferisce lo stesso ministero con un comunicato. Secondo i dati dell'Ispettorato generale per l'immigrazione romeno, la maggior parte dei cittadini stranieri che vengono a lavorare in Romania arrivano da Vietnam, Moldova, Turchia e Nepal. I dati registrati dall'Agenzia nazionale per il lavoro (Anofm) mostrano che, tra gennaio e agosto 2021, erano vacanti 264.983 posti di lavoro, 50.924 dei quali sono stati ripetutamente dichiarati dai datori di lavoro perché non riuscivano a trovare un lavoro. (Rob)