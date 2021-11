Sicilia: Falcone, in tre mesi via a lavori edilizia nel Siracusano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Saranno mandati in gara entro i prossimi tre mesi i lavori di ristrutturazione delle palazzine di via De Gasperi a Priolo Gargallo, nel Siracusano. Ad annunciarlo l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, durante un sopralluogo nel complesso abitativo". Lo ha annunciato in una nota la Regione Siciliana. L'assessore Falcone ha detto: "Il risanamento interno ed esterno degli edifici vedrà un investimento della Regione di circa 3,8 milioni di euro, come da progettazione realizzata dall'Iacp. Manterremo così l'impegno a cancellare un emblema di degrado abitativo che è anche salito alla ribalta delle cronache nazionali, superando il tema delle unità che non appartengono più all'Iacp di Siracusa". (segue) (Ren)