Sicilia: Falcone, in tre mesi via a lavori edilizia nel Siracusano (2)

- Dunque ha affermato: "L'opera rientra nel complessivo piano di recupero dell'edilizia pubblica siciliana che il governo Musumeci ha attuato per invertire la decennale tendenza all'inefficienza delle politiche abitative e al depauperamento del patrimonio infrastrutturale della nostra Regione". Oggi gli Iacp sono di nuovo enti capaci di progettare e attuare la necessaria riqualificazione di case popolari e complessi residenziali di tutte le province della Sicilia". L'assessore ha anche fatto il punto sul piano di housing sociale da quasi 5 milioni di euro che vedrà la luce, sempre a Priolo Gargallo, in via Brancati: "Come da protocollo fra Comune, Regione e Iacp, abbiamo in programma - afferma l'assessore Falcone - di realizzare 18 unità abitative e un edificio polifunzionale destinato allo sport utilizzando un'area di proprietà dell'Iacp, su cui investiranno sia l'amministrazione locale che quella regionale". (Ren)