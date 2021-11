Concorrenza: Gasparri-Barelli, FI contro accanimento Europa nei confronti delle aziende italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia e l'onorevole Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, dichiarano: "Perché l'Europa, in una fase molto turbolenta e problematica, in cui si sono persi migliaia di posti di lavoro e hanno chiuso centinaia di attività, con il sostegno di alcuni politici italiani continua ad accanirsi contro le nostre aziende e i lavoratori italiani cercando di imporre una direttiva, la Bolkestein, che nulla ha a che vedere con le imprese turistiche e il commercio ambulante? Si tratta di settori che appartengono ad una cultura turistica e commerciale tipicamente italiana - continuano i due parlamentari in una nota -, spesso aziende a conduzione familiare già normate da leggi dello Stato e che, soprattutto per quanto riguarda i balneari, non hanno eguali in altre parti d'Europa. Grazie al lavoro di Forza Italia in questi anni siamo riusciti più volte ad arginare i tentativi di invasione da parte di multinazionali in settori strategici per la nostra economia attraverso l'imposizione di questa direttiva e ieri abbiamo ottenuto che i due settori fossero esclusi dal disegno di legge Concorrenza". Gasparri e Barelli concludono: "Continueremo a difenderli anche da questi ulteriori attacchi chiedendo una volta per tutte un'assunzione di responsabilità da parte del governo italiano che deve far comprendere all'Europa che i problemi sono altri e che non è più tollerabile questo accanimento nei confronti di aziende, famiglie e lavoratori italiani". (Com)