Agroalimentare: Coldiretti Lazio, stop a speculazioni su latte e cibi italiani con direttiva Ue (3)

- “Un intervento normativo che abbiamo fortemente sollecitato - continua Granieri - per regolare i rapporti tra imprese nelle filiere agricole e alimentari. Lo abbiamo fatto attraverso proposte concrete. Questo nuovo provvedimento consente di rendere più equa la distribuzione del valore lungo la filiera ed al tempo stesso evita di scaricare sulle imprese agricole le offerte promozionali. Le nostre aziende sono state le uniche ad avere avuto, in controtendenza con l’andamento generale, un calo del valore aggiunto nel terzo trimestre del 2021 per effetto del boom dei costi di produzione. Coldiretti da anni lavora "per sanare una vera e propria ingiustizia. Basti pensare che per ogni euro di spesa per l’acquisto di alimenti, infatti, meno di 15 centesimi vanno a remunerare il prodotto agricolo. Un valore che si abbassa ulteriormente quando si tratta di prodotti trasformati, che vanno dal pane ai salumi fino ai formaggi, stando ad un’analisi dei dati Ismea. Lo stop scatta ora per 16 pratiche sleali che vanno dal rispetto dei termini di pagamento (non oltre 30 giorni per i prodotti deperibili) al divieto di modifiche unilaterali dei contratti e di aste on line al doppio ribasso, dalle limitazioni delle vendite sottocosto alla fine dei pagamenti non connessi alle vendite fino ai contratti rigorosamente scritti", conclude la nota. (Com)