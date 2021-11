Spagna: governo e Catalogna raggiungono accordo per incrementare del 20 per cento agenti Mossos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo e la Catalogna hanno raggiunto un accordo per aumentare il numero di agenti dei Mossos d'Esquadra, corpo di polizia locale, a 22.006, il 20 per cento in più rispetto all'organico in servizio attualmente. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'Interno, Joan Ignasi Elena, in una conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio di sicurezza della Catalogna con il presidente della Generalitat, Pere Aragones, e il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska. Elena ha ricordato che il precedente tetto di personale era stato concordato nel 2006, con 18.267 agenti.(Spm)