Venezuela: amministrative, magistrato elettorale lancia allarme su interdizione candidati

- Da gennaio ad oggi sono stati revocati i diritti politici di 24 cittadini venezuelani, di cui 17 candidati alle prossime elezioni amministrative. Lo denuncia Roberto Picon, uno dei cinque magistrati del Consiglio nazionale elettorale (Cne), lanciando l'allarme sulla possibile violazione della Costituzione. La Carta "stabilisce che si può essere sospesi solo dopo 'sentenza passata in giudicato, nei casi in cui la legge lo preveda', cosa che non succede", scrive Picon in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Da quando siamo arrivati al Cne, la Contraloria general (il tribunale contabile locale) ha emesso 24 interdizioni, 17 delle quali nei confronti di persone candidate dalle organizzazioni politiche per le prossime elezioni regionali", ha aggiunto. (segue) (Vec)