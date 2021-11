Venezuela: amministrative, magistrato elettorale lancia allarme su interdizione candidati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ribadiamo che l'uso discrezionale dell'interdizione ad esercitare incarichi pubblici viola i diritti politici del cittadino", ha detto ancora Picon sottolineando la necessità che si risolva "almeno parzialmente, il problema delle interdizioni politiche dei candidati ammessi". Picon, uno dei due magistrati ritenuti vicini alle opposizioni, ha avvertito inoltre della necessità che i partiti possano contare sui nomi messi in lista, per evitare che i voti possano essere annullati. Il magistrato fa quindi seguire l'elenco dei nomi colpiti dalle misure contestate. Non è la prima volta che Picon, in vista dell'importrante tornata elettorale del 21 novembre, lancia allarmi sulla regolarità dei processi. (segue) (Vec)