Venezuela: amministrative, magistrato elettorale lancia allarme su interdizione candidati (6)

- Ad agosto il vicepresidente del Cne, Enrique Marquez, aveva sollecitato il presidente Maduro a smettere di utilizzare le risorse e i mezzi di comunicazione pubblici per fare propaganda di partito, soprattutto in vista delle prossime amministrative di novembre. L'occasione era stata un programma tenuto il 14 agosto da Maduro su "Venezolana de television", durante il quale sono stati presentati i candidati del Psuv alle elezioni. Marquez, uno dei due magistrati considerati "di opposizione", chiede ai colleghi di "colpire le circostanze che possano incidere sulla giustizia e l'equità del processo elettorale", si legge in un documento del 17 agosto, diffuso dal portale "Cronica Uno". Il vicepresidente del Cne ha ricostruito la trasmissione e il comportamento "ambivalente" del presidente, impegnato a parlare del processo elettorale, delle azioni del suo governo e dell'avvio dei negoziati di pace con le opposizioni, in Messico. (segue) (Vec)