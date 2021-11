Imprese: Spada (Assolombarda) a Nova, bene proroga transizione 4.0 in legge di bilancio, ora tornino incentivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha espresso soddisfazione per la manovra di bilancio approvata dal governo e ora al vaglio del Senato il presidente di Assolombarda Alessandro Spada, presente oggi a Milano all'assemblea di Assomac, l'associazione nazionale dei costruttori di macchine per calzature, conceria, pelletteria, moda e automotive. "Il piano transizione 4.0 è prorogato fino al 2025 – spiega a Nova il presidente Spada a margine dell'evento -, era un punto fondamentale che chiedevamo e quindi per quello siamo soddisfatti". Non mancano, tuttavia, alcuni punti su cui le imprese chiedono ancora delle correzioni di rotta. "Di sicuro – ha aggiunto Spada - la nostra soddisfazione sarebbe maggiore se non ci fosse il tema degli incentivi che col passare degli anni diminuiscono. per noi sarebbe importante che il Parlamento correggesse questo errore, perché è fondamentale dare continuità agli investimenti, anche dal punto di vista del Patent box, visto che si si è passati più a un rimborso delle spese che vengono effettuate in ricerca e sviluppo che a dei veri incentivi".(Rem)