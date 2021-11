Migranti: Bernini (FI), Italia non può accogliere tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, osserva che "con la firma del protocollo d’intesa per un nuovo corridoio umanitario che garantirà un canale di ingresso sicuro a più di mille rifugiati afghani il governo italiano sta rispettando l’impegno assunto dopo il ritiro da Kabul, ed è un esempio per tutto l’Occidente. Ma l’altra faccia della medaglia - continua la parlamentare in una nota - è rappresentata dai mille migranti che bussano alle nostre porte a bordo di due navi delle Ong: non è possibile che l’Italia continui a farsi carico da sola di un’emergenza ormai strutturale, nell’indifferenza dell’Ue, mentre altri Paesi Ue chiedono finanziamenti comunitari per innalzare muri ai loro confini. L’immigrazione incontrollata causa non solo danni sociali, ma alimenta anche abusi e truffe, come dimostra l’operazione della Finanza a Verona che ha scoperto un sistema illegale che lucrava sull’accoglienza". (Com)