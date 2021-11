Francia: En Marche accusa ex negoziatore Barnier per crisi su diritti pesca con Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo all'Assemblea nazionale del partito di maggioranza francese La Republique en marche, Christophe Castaner, ha accusato Michel Barnier, candidato alle presidenziali ed ex negoziatore della Brexit per l'Ue, ritenendolo responsabile della crisi che si è aperta con il Regno Unito sul dossier dei diritti della pesca. Durante una visita a Tours, Castaner ha criticato le "imprecisioni" di un accordo "che non é stato negoziato al meglio". "Ci sono donne e uomini, pescatori, e hanno il nostro sostegno e faremo di tutto affinché possano continuare ad esercitare la professione che è la loro", ha detto Castaner. (Frp)