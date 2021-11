Speciale energia: cinese Sinopec firma accordo con Venture Global per fornitura di gas naturale liquefatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica cinese Sinopec ha siglato un contratto con la statunitense Venture Global per ricevere 4 milioni di tonnellate annuali di gas naturale liquefatto (Gnl) per i prossimi 20 anni. Lo rende noto il quotidiano "Global Times", espressione del Partito comunista cinese. Per il presidente di Sinopec, Ma Yongsheng, l'accordo riflette la volontà delle parti di promuovere un nuovo modello energetico all'insegna della sostenibilità e "consentirà alla Cina di realizzare il suo obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio". In base ai termini previsti da un accordo parallelo, Unipec, una filiale dell'azienda cinese, acquisterà anche un totale di 3,5 milioni di tonnellate di Gnl dal progetto Calcasieu Pass, di proprietà di Venture Global. (Cip)