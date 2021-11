Speciale energia: Enel, vendite elettricità salgono a 232,6 terawattora, capacità installata a 86,5 gigawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di energia elettrica di Enel nei primi nove mesi dell’anno ammontano a 232,6 terawattora, con un incremento del 4,8 per cento su base annuale. Stando ai risultati al 30 settembre approvati dal consiglio di amministrazione, si rilevano variazioni positiva soprattutto in Italia (2,8 terawattora), Brasile (4,5), Cile (2,2) e Perù (0,7). Le vendite di gas naturale sono pari a 6,8 miliardi di metri cubi, in linea rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente. La potenza efficiente installata netta totale del gruppo è pari a 86,5 gigawatt, in aumento di 2,5 su base annuale a fronte dell’installazione di nuova capacità eolica in Brasile e Sudafrica rispettivamente per 0,5 e 0,3 gigawatt. (Com)