Speciale energia: Enel, produzione elettrica a zero emissioni ha raggiunto il 61 per cento

- Nei primi nove mesi dell’anno il gruppo Enel ha prodotto 164,2 terawattora di energia elettrica, con un incremento del 7,7 per cento su base annuale. Stando ai risultati al 30 settembre 2021 approvati dal consiglio di amministrazione, si rileva un aumento della produzione da rinnovabili, un maggiore apporto da fonte termoelettrica e una produzione da fonte nucleare in leggero aumento rispetto al 2020. In particolare, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, includendo anche i volumi da capacità gestita, è stata ampiamente superiore rispetto a quella termoelettrica, raggiungendo 88,1 terawattora a fronte di una produzione da fonte termoelettrica pari a 63,5 terawattora. La produzione a zero emissioni ha raggiunto il 61 per cento della generazione totale del Gruppo Enel considerando unicamente la produzione da capacità consolidata, mentre è pari al 63 per cento includendo anche la generazione da capacità gestita. (Com)